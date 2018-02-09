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В США убийца стал секс-рабом в тюрьме и получил 65 тыс. долларов

Сегодня, 05:30

В США суд присудил Сильвию Пулидо выплатить 65 тыс. долларов заключенному в тюрьме убийце. Причиной стали принуждения женщины к сексуальным контактам потерпевшего. Адвокаты Уильяма Кордоба смогли доказать, что его использовали как секс-раба.

 Уильям Кордоба смог в судебном порядке доказать вину своей обидчицы Сильвии Пулидо. По информации суда, женщина работала в тюрьме учителем, а мужчина отбывал там наказание. По началу, он помогал Сильвии, но вскоре она воспользовалась его статусом и стала его принуждать к интиму. Разобравшись в фактах дела 2010 года, суд признал виновной Пулидо. Женщина обязана выплатить пострадавшему 65 тыс. долларов и вынуждена была покинуть занимаемую должность.

Представитель департамента исполнения наказаний воздержался от комментариев, добавив, что «серьезно относится к жалобам на сексуальные домогательства, дискриминацию и любые другие действия, несущие угрозу безопасности сотрудников и заключенных». Информацию сообщает издание San Francisco Chronicle.


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