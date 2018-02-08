Курды подбили пикап с пулеметов протурецких боевиков в Африне

Вчера, 20:15

Турецкие военные продолжают действовать в рамках операции «Оливковая ветвь». В Сирии в кантоне Африн курдами подбит пикап с пулеметом. Принадлежал транспорт протурецким боевикам.

В кантоне Африн зарегистрирован пуск ракеты. Так, боевики смогли уничтожить автомобиль с крупнокалиберным пулеметом. В результате для выстрела было использовано ПТРК «Фагот». Видео было опубликовано на Directorate 4.

На данный момент турецкие военные проводят операцию «Оливковая ветвь», которая ориентирована на борьбу с сирийскими курдами с 20 января. Известно, что с момента начала операции нейтрализовано 1028 террористов.