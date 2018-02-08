В Лапландии строят новый отель прямо на реке

Вчера, 19:45

Осенью The Arctic Bath Hotel откроет свои гостеприимные двери для постояльцев. Отель строят на реке в шведской Лапландии.

Необычная гостиница будет находиться на реке Лула, на севере страны. Посетить столь удивительное место можно будет круглый год, но лучше всего ехать зимой, когда в небе наблюдается северное сияние. Архитекторы отеля Бертиль Харстрём и Юхан Кауппи являются самыми известными строителями домов с экстравагантным дизайном в Швеции. Именно они спроектировали знаменитый Icehotel, где посетителей селят в номера с температурой до -7 градусов и только потом проводят в отапливаемые номера.

Бертиль Харстрём был архитектором не менее популярного TreeHotel, в котором комнаты весь удивительной формы: зеркальный куб, птичье гнездо, НЛО. Но самое шокирующее то, что все эти «комнаты» размещены на ветвях деревьев.

Новый проект создан на противоположностях: горячего и холодного, прошлого и будущего времени, воды и дерева. А само здание The Arctic Bath Hotel будет выглядеть, как огромное птичье гнездо, которое напомнит о тех временах, когда на Луле валили деревья и сплавляли их по течению реки.

Разумные архитекторы использовали местные природные материалы, чтобы снизить негативное влияние на окружающую среду.