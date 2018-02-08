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Беременная Кэйт Миддлтон в туфлях на узком каблуке застряла в решетке водостока

Вчера, 19:30

Супруга британского принца Уильяма Кэйт Миддлтон попала в курьёзную ситуацию, застряв в решётке водостока на глазах у удивлённой публики. Герцогиня Кембриджская выбрала в качестве обуви туфли с чрезмерно узким каблуком, что и стало роковой ошибкой знаменитости.

Инцидент, как пишет британская пресса, произошёл в городе Уикфорд графства Эссекс, куда представительница королевской семьи прибыла для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых открытию лечебно-оздоровительного центра. Данное событие было особенно важно для Миддлтон, поскольку его курировал подшефный ей благотворительный фонд Action on Addiction.

Перед входом в здание её приветствовали многочисленные чиновники, представители учреждения, журналисты. Чтобы не задерживаться на глазах у многочисленной публики, Кэйт спешной походкой направилась ко входу, однако каблук одной из её туфель внезапно застрял в решётке водостока. Случилось это на глазах сотен местных жителей, перед объективами десятков камер. Тем не менее, несмотря на курьёзность случая, герцогиня отнеслась к неприятности с юмором.

Ранее беременную Кейт Миддлтон заметили в холодной Норвегии в лёгких туфлях.


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