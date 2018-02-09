VistaNews.ru


В США разоблачили студентов в тайном соревновании по сексу с толстухами

Сегодня, 04:30

В США были пойманы студенты за тайное соревнование по сексу с толстухами. Таким образом прибывшие в братство зарабатывали очки. Оказалось, женщины об этом ничего не знали.

Расследование показало, данный случай прозошёл в прошлом году. Это мероприятие имело название "Свиная прожарка". Внутри братства озвучили неверные данные университета и описали это "ужасом от одной только мысли о такой обьективации женского пола". Там уверяют, что ни участники ни новые члены братства этим не занимались.

В ходе расследования лидеру ZBT дали два года испытательного срока. В ноябре 2017 года журналистка пришла с визитом в канадский лицей Мохок и два раза была подвергнута домогательствам от студентов. После руководство учреждения объявило проверку и обидчиков объявили в розыск.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.