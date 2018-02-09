В США разоблачили студентов в тайном соревновании по сексу с толстухами

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В США были пойманы студенты за тайное соревнование по сексу с толстухами. Таким образом прибывшие в братство зарабатывали очки. Оказалось, женщины об этом ничего не знали.

Расследование показало, данный случай прозошёл в прошлом году. Это мероприятие имело название "Свиная прожарка". Внутри братства озвучили неверные данные университета и описали это "ужасом от одной только мысли о такой обьективации женского пола". Там уверяют, что ни участники ни новые члены братства этим не занимались.

В ходе расследования лидеру ZBT дали два года испытательного срока. В ноябре 2017 года журналистка пришла с визитом в канадский лицей Мохок и два раза была подвергнута домогательствам от студентов. После руководство учреждения объявило проверку и обидчиков объявили в розыск.