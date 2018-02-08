В Камбодже отпустили под залог иностранцев, исполнявших «порнографические танцы»

Сегодня, 17:40

Семь фигурантов дела о «порнографических танцах» в Камбодже, имеющих иностранное гражданство, освободили из-под стражи под залог до вынесения судебного вердикта. Власти страны уточнили, что покинуть пределы государства эти люди не смогут, поскольку их паспорта были изъяты.

Имена подозреваемых не называются, отмечается, что им от 19 до 35 лет. Сумма залога не разглашается, как и гражданство иностранцев. Известно, что три человека по-прежнему находятся под стражей. Тем временем защитники фигурантов дела сообщили прессе, что речь идёт о подданных Великобритании, Нидерландов и Норвегии. Им грозит до года тюремного заключения.

Напомним, в конце января полиция Камбоджи арестовала нескольких туристов на частной вилле в городе Сиемреап. Задержанным вменяли «порнографические танцы», которые запрещены местным законом.