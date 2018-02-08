VistaNews.ru


Сбежавший кот сорвал движение поездов в метро Тель-Авива

Сегодня, 16:37

В Тель-Авиве администрация местного метрополитена вынуждена была временно остановить движение поездов из-за поисков пропавшего кота. Животное сбежало от одной из пассажирок во время поездки.

Инцидент случился на станции «Савидор Марказ». Питомец, по словам хозяйки, вырвался у неё из рук и убежал в тоннель. Сообщается, что женщина везла кота к ветеринару. Стоит отметить, что движение поездов остановили уже после того, как местонахождение животного стало известно. Работникам подземки необходимо было лишь поймать его. Спустя время беглеца нашли и передали хозяйке.

Ранее мы писали, что в Великобритании женщина сорвала работу метро, пытаясь найти потерянный сотовый телефон. Гаджет упал на пути и пассажирка попыталась в одиночку достать его. Из-за угрозы жизни человека движение на данном участке было экстренно прекращено.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.