Сбежавший кот сорвал движение поездов в метро Тель-Авива

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В Тель-Авиве администрация местного метрополитена вынуждена была временно остановить движение поездов из-за поисков пропавшего кота. Животное сбежало от одной из пассажирок во время поездки.

Инцидент случился на станции «Савидор Марказ». Питомец, по словам хозяйки, вырвался у неё из рук и убежал в тоннель. Сообщается, что женщина везла кота к ветеринару. Стоит отметить, что движение поездов остановили уже после того, как местонахождение животного стало известно. Работникам подземки необходимо было лишь поймать его. Спустя время беглеца нашли и передали хозяйке.

Ранее мы писали, что в Великобритании женщина сорвала работу метро, пытаясь найти потерянный сотовый телефон. Гаджет упал на пути и пассажирка попыталась в одиночку достать его. Из-за угрозы жизни человека движение на данном участке было экстренно прекращено.