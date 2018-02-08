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В Гватемале разъяренные тигры оторвали мужчине обе руки

Сегодня, 16:09

В Гватемале разъярённые и голодные тигры оторвали мужчине обе руки. Он пытался покормить 13 животных, которые находились в клетке.

В сообщении указано, что происшествие случилось прямо на глазах у посетителей зоопарка. Местные жители и туристы предприняли попытки спасти человека, кидались камнями и палками в диких зверей. Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение. Врачи рассказали, что спасти конечности не получилось.

Сейчас по данному делу началось расследование. На текущий момент известно, что все 13 тигров принадлежат цирку, а мужчину наняли, чтобы кормить зверей. Более детальной информации пока что не предоставляется.


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