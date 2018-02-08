Австралиец принял смертельную тигровую змею за зарядку для телефона

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Австралиец едва не лишился жизни и здоровья из-за невнимательности. Парень принял смертельную тигровую змею за зарядку от телефона. Информацию сообщает издание Daily Mail.

Житель города Блэргори перепутал ядовитую змею и зарядное устройство для смартфона. Это произошло вечером, когда парень услышал странный шипящий звук. Он подумал, что источником является зарядное устройство. Однако это была одна из опасных змей мира – тигровая.

На место прибыли змееловы, которые подметили, что через открытую дверь змее просто попасть в жилище человека. Пойманную змею отпустили на волю в привычную среду обитания. Этот вид ядовитых змей распространен в Австралии. Местами обитания становятся леса, луга, пастбища, пустыни.