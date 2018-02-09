Кондитеру из Калифорнии суд разрешил не обслуживать геев

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Калифорнийский суд принял решение в пользу кондитера, который отказался печь торт на свадьбу геев.

Владелица кондитерской Кэти Миллер отказывается печь торты для однополых пар, по религиозным убеждениям. В прошлом году она отказала в такой же услуге лесбиянкам.

На нее подали в суд, по причине нарушения гражданских прав, однако иск был отклонен. Судья пояснил, что кондитерские изделии Миллер имеют квалификацию «художественного выражения», а следовательно защищены как первая поправка к конституции.