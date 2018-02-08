Бермуды первыми в мире отказались от легализации однополых браков

Сегодня, 15:25

Бермудские острова стали первым в мире государством, где официально отказались регистрировать однополые браки. Губернатор подписал соответствующий документ, отменяющий принятый ранее закон.

В сообщении указано, что губернатор не единожды пытался войти в контакт с представителями консерваторов и тех, кто выступает в поддержку легализации таких браков. Отмечается, что парламент также поддержал такое решение, подписав все необходимые бумаги. Представителей сообществ-меньшинств это сильно оскорбило. Взамен геям официально разрешили принимать важные критические решения в области медицины от имени своего партнёра. Гомосексуалисты очень недовольны, так как руководство Бермуд сделало их непризнанными на уровне державы.

Таким образом Бермудские острова стали первой в мире территорией, где официально были разрешены, а затем запрещены однополые браки.