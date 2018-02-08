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У жительницы Финляндии роды прошли прямо на автобусной остановке

Сегодня, 15:20

Прямо на автобусной остановке произошли роды у одной из жительниц Финляндии. Такую информацию распространили специалисты службы спасения Центральной Уусимаа.

Специалисты службы спасения финского округа Центральная Уусимма на своей официальной страничке в социальной сети Facebook рассказали, что им пришлось принять роды у одной из жительниц данной территории прямо на автобусной остановке.

Мужчина вез свою жену в родильный дом в Хельсинки, расположен он в 30 километрах от их родного городка Клауккала. Во время поездки у женщины начались роды, что стало неожиданностью для обоих супругов. Муж припарковал легковой автомобиль возле автобусной остановки в местечке Вантаа и вызвал сотрудников скорой помощи.

Через несколько минут спасатели были уже на месте и поместили женщину в специальный автомобиль, но малыш не стал дожидаться поступления мамы в больницу и появился на свет в карете скорой помощи. Рождение младенца произошло прямо на одной из остановок транспорта в столице Финляндии. Медики сообщают, что на свет появился здоровый мальчик, который сразу же получил в подарок фирменную шапочку специалистов службы спасения. На данный момент он с матерью находится в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает.


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