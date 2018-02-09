В Британии наркоторговец отказался от туалета ради свободы

Сегодня, 01:15

Инцидент зарегистрирован в Великобритании. Наркодилер уже три недели не ест ничего и не ходит в туалет. Такие усилия над собой британец совершает ради свободы.

Спустя три недели после задержания британский наркодилер пытается не дать правоохранителям уличить его в приеме наркотических средств. Мужчина намеренно не принимает пищу и питье, также не пользуется туалетом. Известно, что если он сходит по нужде, его биоматериал будет передан на экспертизу, после будет явное доказательство приема им наркотиков. Информацию предоставляет издание The Mirror.

Напомним, что ответ на вопрос, что будет, если долго не ходить в туалет, включает много аспектов. Могут появляться коликообразные и диффузные боли, нарушение аппетита, головные боли и даже психические расстройства.

Недавно сообщалось, правоохранительные органы Испании и Португалии нашли наркотики в ананасах.