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В Риге митинговали против перевода русских школ на преподавание на латышском

Сегодня, 14:51

В Риге митинговали против перевода русских школ на преподавание на латышском. В акции приняли участие несколько сот жителей.

Мероприятие протестующие организовали рядом со зданием, где размещается Сейм Латвии. В основном, его участниками были люди старшего поколения, пришедшие на митинг с самодельно изготовленными плакатами.

Мероприятие проходило в спокойной обстановке. Страсти не накаляли ни митингующие, ни латышские правоохранители. Один из участников акции, представившийся Валерием, сообщил, протестующие считают, что народом Латвии являются не только латыши. Русские хотят, чтобы их права в этой стране также соблюдались.

Другая активистка, сказавшая, что её зовут Татьяна, проинформировала, она полагает целью реформы лишь выдавливание из Латвии русского языка. Ни к каким благим целям это не приведёт.

Перевод преподавания в школах нацменьшинств на латышский язык запланирован в период между 1 сентября 2019 и 2021 года. Рассмотрение поправок к соответствующему закону состоится в Сейме 8 февраля.


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