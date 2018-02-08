В США нашли мертвой школьницу, от которой ждали показаний против насильника

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В США нашли тело 16-летней школьницы, которая должна была свидетельствовать на суде против Куинна Джеймса по делу о насилии. Ранее мужчина уже обвинялся в насильственных действиях в отношении другой школьницы.

В полицию Мичигана (США) 25 января поступило заявление от родных 16-летней Муджей Дамбуя о ее пропаже. Через неделю правоохранители обнаружили тело пропавшей школьницы в 80 километрах от дома. Известно, что погибшая в апреле текущего года должна была давать показания в суде против своего насильника.

Полицией установлено, что Куинн Джеймс несколько раз совершал насилие сексуального характера над девушкой прямо на территории школьного двора. Как заявляла ранее пострадавшая, насильник говорил, что не может остановиться, насилуя ее. На время проведения следственных мероприятий обвиняемому было запрещено подходить к своей жертве.

Мужчина ранее подозревался в изнасиловании другой школьницы, но собрать необходимую доказательную базу полицейским не удалось. Родственники Муджей уверены, что убил ее именно Джеймс, ведь он очень боялся показаний девушки. Куинн Джеймс задержан, а полиция разбирается во всех обстоятельствах дела.