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В Ливии неизвестные вандалы взорвали склеп матери Каддафи

Вчера, 23:20

Неизвестные вандалы позарились на склеп матери Каддафи. В результате преступных действий усыпальницу разнесло от произошедшего взрыва.

Арабские СМИ в Ливии сообщили о том, что в результате произведенного взрыва разрушена усыпальница матери Муаммара Каддафи. Склеп размещался недалеко от Сирта. Повреждения в гробнице зафиксированы от взрыва, который произошел утром 6 февраля. По гипотезам правоохранителей, причиной взрыва стала деятельность местных вандалов. Ранее уже неизвестные покушались на усыпальницу.

Часть ее была повреждена от бомбежек, производимых боевиками. На сегодняшний день явно видны черты вандализма. Полиция проводит специальное расследование. Сам Каддафи был ликвидирован в 2011 году, его труп захоронен в пустыне неизвестными, похитившими тело из склепа после захоронения. Кроме того, антисторонники не оставили в покое и прах всех его родных. Многие надгробные плиты за это время повреждены безвозвратно.


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