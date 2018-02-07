Конь-поводырь появился у слепого журналиста в Англии

Вчера, 23:11

Журналист из Англии, лишившийся зрения, получил в поводыря лошадь. Об этом сообщает местная пресса.

Репортер арабского происхождения Мохаммед Салим Пател завел такого необычного поводыря, боясь собак. Он потерял зрение и встречался со многими людьми, у которых имеются собаки-поводыри. Последовать их методу мужчина не решился, потому как боится собак. Более положительно для него начали складываться дела, когда узнал про лошадей-поводырей.

Помогает передвигаться человеку американская мини-лошадь Дигби. Такие лошадки по характеру напоминают собак и сильно привязываются к людям. Для парнокопытного журналист соорудило в личном саду небольшую конюшню. Поводырь переберется в нее, когда достигнет двухлетнего возраста, сейчас ему восемь месяцев. В настоящее время конь проходит специальную дрессировку.