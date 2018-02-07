Медики предупредили о смертельной мастурбации

Вчера, 21:58

Любителей порно в Германии медики предостерегли от занятий смертельной мастурбацией. Эксперименты в этой сфере заканчиваются летальным исходом для нескольких десятков человек ежегодно.

В последние несколько лет мастурбация среди многих жителей Германии особенно популярна. Мало того, что поклонники самоудовлетворения сексуальных желаний начинают проводить эксперименты в этом отношении, применяя всякие ненужные методики. Медики предупреждают мужчин и женщин о том, что такая мастурбация может иметь негативные последствия, вплоть до летального исхода. Слова медиков о смертельной мастурбации подтверждены статистикой. Ежегодно от такого опасного вида самостоятельного удовлетворения погибает несколько десятков немецких граждан.

Причиной смерти становится гипоксия. Также известно, что не все родственники погибших заявляют о таком случае, так как им неловко признаваться. Частота мастурбации зависит от уровня удовлетворения человека в сексуальном плане. Она распространена как среди мужчин, так и между женщинами. Психологи акцентируют внимание на том, что нельзя злоупотреблять мастурбацией, так как она не может заменить здоровый и качественный секс.