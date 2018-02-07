VistaNews.ru


В Канзасе мать родила шестого ребенка посреди коридора клиники

Вчера, 21:07

В Канзасе молодая мать родила ребенка прямо посреди коридора больницы. У женщины уже есть пятеро детей, а шестым на свет стремительно появился маленький Макс.

 Супруги Джесс Хоган и Трэвис из Канзаса снова ожидали пополнение в своей многодетной семье. В этот раз малыш должен был появиться на свет уже за считанные дни. Супруг и его беременная жена отправились ранее в больницу, чтобы не было никаких неприятностей.

Параллельно муж сообщил семейному фотографу об отбытии в роддом. Мужчина очень хотел заснять роды, как одно из памятных событий. Пока медперсонал клиники обслуживал поступившую роженицу, оформлял документы и т.д., малыш решил появиться на свет. Схватки у беременной начались просто посреди коридора. Акушеры клиники бросились к женщине на помощь, и через несколько минут родился маленький Макс.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.