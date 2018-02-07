В Канзасе мать родила шестого ребенка посреди коридора клиники

Вчера, 21:07

В Канзасе молодая мать родила ребенка прямо посреди коридора больницы. У женщины уже есть пятеро детей, а шестым на свет стремительно появился маленький Макс.

Супруги Джесс Хоган и Трэвис из Канзаса снова ожидали пополнение в своей многодетной семье. В этот раз малыш должен был появиться на свет уже за считанные дни. Супруг и его беременная жена отправились ранее в больницу, чтобы не было никаких неприятностей.

Параллельно муж сообщил семейному фотографу об отбытии в роддом. Мужчина очень хотел заснять роды, как одно из памятных событий. Пока медперсонал клиники обслуживал поступившую роженицу, оформлял документы и т.д., малыш решил появиться на свет. Схватки у беременной начались просто посреди коридора. Акушеры клиники бросились к женщине на помощь, и через несколько минут родился маленький Макс.