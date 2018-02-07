В Италии на химическом заводе произошёл взрыв

Вчера, 21:01

На химическом заводе, занимающемся переработкой отходов промышленности в Италии, сегодня днём случился взрыв. Пострадавшими стали девять человек, которые получили различной степени тяжести ранения.

Местом инцидента стало предприятие в провинции Комо на севере страны в 14:00 по местному времени (16:00 мск). Он спровоцировал пожар, который удалось ликвидировать лишь после приезда пожарных. В результате ЧП повредилось здание, а также припаркованные возле него автомобили. Пострадавшие госпитализированы в больницу, по словам медиков, их жизни вне опасности. Причины аварии пока не установлены.

Напомним, что на днях на химзаводе в Китае также произошёл взрыв. Жертвой случившегося стал один человек. Трагедия имела место быть в провинции Шаньдун.