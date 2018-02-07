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Дайверы и туристы жалуются на шум и звуки из глубины Красного моря

Вчера, 20:50

В Гифтуне вблизи Хургады и побережья местечка Абу-Рамад зарегистрированы необычные явления. Дайверы и туристы жалуются на шум и звуки из глубины Красного моря.

 Люди уверяют, что слышат непонятные шумы и звуки. Специалисты по экологии уверены, что это могут быть работы нефтяных компаний, которые бурят дно и вызывают землетрясения. Сейчас проходит формирование специальной комиссии, которая должна провести проверку ситуации со звуками. Специалисты биологи предполагают, что непонятные звуки могут принадлежать китам, дельфинам и другим водным животным, которые могут жить возле побережья.

Туристы, которые выходят в море, используя яхты, информируют о том, что они неоднократно слышали таинственные и странные звуки. Примечательно, что их можно услышать на поверхности воды и также через железный корпус лодки. Ситуацию прояснит спецкомиссия.


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