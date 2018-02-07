VistaNews.ru


Мосул до сих пор завален трупами после «помощи» от коалиции США

Вчера, 20:48

Мосул до сих пор завален гниющими трупами после «помощи» от коалиции США, якобы освободившей этот город. Его «очистили» от террористов ещё семь месяцев назад, а тела продолжают валяться на улицах до сих пор.

 «Освобождением» Мосула занималась коалиция, возглавляемая США. При этом военные почти до основания разрушили город. В то же время боевики получили возможность беспрепятственного его оставления.

Тела, находящиеся не только под развалинами, но и на улицах, продолжают гнить неубранными. Местные жители, оставшиеся в живых, опасаются возникновения эпидемии.

Вонь от разлагающихся человеческих тел стала в городе уже невыносимой. Сирийцы, проживающие в Мосуле, сообщают, что не получают в этом вопросе никакой помощи. Ни от правительства, ни от коалиционных сил, возглавляемых США.

В Сети уже появилось видео этого сирийского города, который после своего освобождения уже семь месяцев завален сотнями гниющих трупов. Большинство из них – мирные жители.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.