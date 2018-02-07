Мосул до сих пор завален трупами после «помощи» от коалиции США

Вчера, 20:48

Мосул до сих пор завален гниющими трупами после «помощи» от коалиции США, якобы освободившей этот город. Его «очистили» от террористов ещё семь месяцев назад, а тела продолжают валяться на улицах до сих пор.

«Освобождением» Мосула занималась коалиция, возглавляемая США. При этом военные почти до основания разрушили город. В то же время боевики получили возможность беспрепятственного его оставления.

Тела, находящиеся не только под развалинами, но и на улицах, продолжают гнить неубранными. Местные жители, оставшиеся в живых, опасаются возникновения эпидемии.

Вонь от разлагающихся человеческих тел стала в городе уже невыносимой. Сирийцы, проживающие в Мосуле, сообщают, что не получают в этом вопросе никакой помощи. Ни от правительства, ни от коалиционных сил, возглавляемых США.

В Сети уже появилось видео этого сирийского города, который после своего освобождения уже семь месяцев завален сотнями гниющих трупов. Большинство из них – мирные жители.