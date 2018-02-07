В Южной Корее полицейский заставлял подчинённых смотреть порно на работе

Вчера, 20:40

В Южной Корее полицейский начальник заставлял подчинённых смотреть порнофильмы на работе. Чиновника разоблачили после жалоб вышестоящему руководству со стороны нескольких правоохранителей.

Как передаёт южнокорейская пресса, данный случай произошёл в провинции Кёнсан-Пукто. В подчинении офицера находились 100 человек. Все они по приказу начальника должны были в свободное время на работе, а также по дороге в участок смотреть видео порнографического характера. Это продолжалось с июня по сентябрь 2017 года, пока несколько полицейских не пожаловались на шефа вышестоящему руководству. В итоге мужчину отстранили от службы. Предпринимались ли по отношению к нему более жёсткие меры воздействия, неизвестно. Также остаются неясными мотивы офицера. Тем временем местные правозащитники считают, что таким образом полицейский домогался своих сотрудников, и призвали правоохранителей поведать обществу о случившемся с ними.

Ранее мы писали, что в Великобритании школьникам в кинотеатре вместо «Паддингтона» включили порнофильм.