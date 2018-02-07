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Врачи в Армении дали диагноз по раствору чая вместо анализа мочи

Вчера, 20:15

Доктора из Армении не смогли увидеть разницу в анализе биоматериала. Медики приняли за настоящую мочу обычный раствор чая и пытались найти в нем какие-то признаки болезни человека.

 Руководитель медицинского заведения в городе Масис (Армения) решила проверить знания своих лаборантов. Она попросила сделать ей срочный анализ мочи, предоставив в емкости слабый раствор чая. По логике вещей, медики должны были отреагировать, как только обнаружили в баночке чай. Но они не сделали ничего подобного, диагностировав по чаю пиелонефрит.

По словам главного представителя больницы, она уже неоднократно получала жалобы на некомпетентную работу аналитиков в лаборатории. Решив, откинуть раз и навсегда все предрассудки, женщина сама стала непосредственным участником эксперимента. Она отдала на исследование несколько видов образцов ложного материала и сама убедилась в правдивости обвинений персонала. Также имеется несколько жалоб на грубость медсестер и санитарок.


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