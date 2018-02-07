VistaNews.ru


Чудовище без глаз у побережья Австралии шокировало ученых

Вчера, 19:52

На побережье моря в Австралии найдено уникальное мертвое чудище, не имеющее глаз. Его обнаружила местная жительница, которая просто гуляла по территории с собакой.

 Специалисты Департамента окружающей среды Квинсленда остались очень удивлены находкой на побережье в Австралии. Женщина по имени Шерри, которая первой познакомилась с чудовищем без глаз, утверждала, что существо, появившееся из недр воды, может быть морской коровой, но эксперты откинули это утверждение, так как оно совершенно не подходит под описание увиденного.

Шерри, которая гуляла в это время с собакой по берегу, рассказала, что сначала решила, что в воде оказалась часть трухлявого дерева. Интерес девушки превысил все страхи, и она подошла ближе. В море находилось нечто, с мягким туловищем, но не имеющее глаз. К тому же оно было мертвым, так как совершенно не двигалось.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.