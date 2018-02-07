Чудовище без глаз у побережья Австралии шокировало ученых

Вчера, 19:52

На побережье моря в Австралии найдено уникальное мертвое чудище, не имеющее глаз. Его обнаружила местная жительница, которая просто гуляла по территории с собакой.

Специалисты Департамента окружающей среды Квинсленда остались очень удивлены находкой на побережье в Австралии. Женщина по имени Шерри, которая первой познакомилась с чудовищем без глаз, утверждала, что существо, появившееся из недр воды, может быть морской коровой, но эксперты откинули это утверждение, так как оно совершенно не подходит под описание увиденного.

Шерри, которая гуляла в это время с собакой по берегу, рассказала, что сначала решила, что в воде оказалась часть трухлявого дерева. Интерес девушки превысил все страхи, и она подошла ближе. В море находилось нечто, с мягким туловищем, но не имеющее глаз. К тому же оно было мертвым, так как совершенно не двигалось.