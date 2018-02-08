VistaNews.ru


В Таиланде пенсионер умер во время орального секса с «мальчиком по вызову»

Сегодня, 04:15

Чрезмерно активное занятие оральным сексом стало причиной смерти 71-летнего итальянского пенсионера в Таиланде. Мужчина, приехавший на отдых, скончался во время интимной близости с 22-летним «мальчиком по вызову».

Как установили в ходе расследования местные полицейские, мужчина прибыл в Паттайю, где заплатил за секс молодому человеку, который занимался проституцией. Находясь в гостиничном номере туриста, пара начала заниматься оральным сексом, в ходе которого пенсионер, чтобы быстрее достичь кульминации, принялся помогать своему партнёру руками. В этот момент у мужчины случился сердечный приступ, он упал на кровать и скончался. Молодой человек испугался и вызвал полицию. Правоохранители считают, что сердечная недостаточность у итальянца случилась из-за перенапряжения.

Ранее мы писали, что чрезмерно жёсткий секс стал причиной гибели женщины в Саратовской области. Партнёр в ходе интимной близости нанёс ей смертельные травмы.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.