В Таиланде пенсионер умер во время орального секса с «мальчиком по вызову»

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Чрезмерно активное занятие оральным сексом стало причиной смерти 71-летнего итальянского пенсионера в Таиланде. Мужчина, приехавший на отдых, скончался во время интимной близости с 22-летним «мальчиком по вызову».

Как установили в ходе расследования местные полицейские, мужчина прибыл в Паттайю, где заплатил за секс молодому человеку, который занимался проституцией. Находясь в гостиничном номере туриста, пара начала заниматься оральным сексом, в ходе которого пенсионер, чтобы быстрее достичь кульминации, принялся помогать своему партнёру руками. В этот момент у мужчины случился сердечный приступ, он упал на кровать и скончался. Молодой человек испугался и вызвал полицию. Правоохранители считают, что сердечная недостаточность у итальянца случилась из-за перенапряжения.

Ранее мы писали, что чрезмерно жёсткий секс стал причиной гибели женщины в Саратовской области. Партнёр в ходе интимной близости нанёс ей смертельные травмы.