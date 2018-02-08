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Кухарка из Китая стала известной на весь мир

Сегодня, 03:45

Кухарка из Китая обрела мировую популярность. На YouTube набирает обороты видео, где китаянка под спокойную для души музыку делает пергамент.

Китайский канала под названием "Семь слив" обнародовал в массы 34 видеоролика, там девушка ведёт бытовые дела, не используя при этом никаких нужных для этого приборов. Иными словами, она выполняет всё так, как это раньше делали предки. Последнее видео оказалось наиболее интересным, поэтому и стало популярным. Пользователи полагают, что автор насытила данный ролик своим чувством юмора. Просмотревшие это видео приходят в восторг в конце ролика.

Китаянка набирает известность и в своей стране в социальной сети под названием Weibo. Личный канал на видеохостинге YouTube она зарегистрировала в августе 2017 года.


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