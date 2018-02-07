В центре Берлина горел пятизвёздочный отель Mandala

Сегодня, 18:22

В центре Берлина сегодня горел отель Mandala, имеющий категорию «пять звёзд». Он находится в самом центре рядом с Потсдамской площадью.

Возгорание произошло на его крыше. Оно было достаточно сильным, поскольку густой чёрный дым был виден во многих районах Берлина.

Улицу, где находится отель, оперативно перекрыли для движения в одном из направлений. Информация о пострадавших пока отсутствует.

Экстренные службы города незамедлительно приступили к тушению «высотки».

По другой информации, очагом возгорания была не крыша, а одно из помещений на 11-м этаже здания. Там находятся сауны для гостей отеля.

Сейчас открытый огонь уже локализован. Спасатели заняты полной его ликвидацией. Медики, дежурящие на месте инцидента, сообщили, что за помощью к ним никто из постояльцев не обращался.