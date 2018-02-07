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Илон Маск забыл в отправленной на Марс Tesla свой кошелёк

Сегодня, 17:51

Основатель компании SpaceX Илон Маск оставил в электрокаре Tesla, отправленном на днях в космос на Марс, свой бумажник. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на осведомлённый источник.

Автомобиль был помещён в грузовой отсек ракеты-носителя Falcon Heavy в январе. Именно с тех пор Маск не видел свой кошелёк. Поскольку миллиардер не часто пользуется бумажником, он не сразу хватился пропажи. Лишь недавно он обратил внимание на его отсутствие и принялся его искать.

Сперва бизнесмен решил, что забыл его в стирке, но так его и не нашёл. Позже Маск решил, что кошелёк украли и обратился в банк, но там заявили, что его кредитными картами никто не пользовался. И только сейчас предприниматель понял, что оставил бумажник в салоне той самой Tesla, которую он на днях отправил на Марс.

Ранее Маск продемонстрировал видео моделирования полёта Tesla Roadster в космосе.


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