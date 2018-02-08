Рыбак из Огайо запечатлел торпедообразный НЛО над озером

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Рыбак из Гарреттсвилла в США, Огайо, случайно сфотографировал корабль с инопланетянами торпедообразной формы над озером во время рыбалки, и на протяжении почти семи лет хранил это в тайне.

Корабль инопланетян сумел случайно сфотографировать рыбак из Огайо еще 23 октября 2011 года, когда рыбачил на территории государственного парка Нельсон-Лэджес на озере.

Мужчина из города Гарреттсвилл во время отдыха решил запечатлеть красивую природу на фотоаппарат, а вскоре на одном из сделанных снимков он заметил непонятный летательный аппарат, пролетающий над озером, который своей формой напоминал торпеду.

Рыбак держал все в секрете, а недавно фото обнаружил его сын, который решил отправить снимок на проверку специалистам в области уфологии. Молодой человек рассказал, что при фотографировании природы его папа не увидел ничего необычного, в связи с чем он полагает, что данный объект очень быстро перемещался, и был абсолютно случайно пойман фотографом в подходящий момент.

Известный исследователь мистификаций в области НЛО Скотт Брандо утверждает, что несмотря на то, что снимок подлинный, он не свидетельствует о присутствии там инопланетян.