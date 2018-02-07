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В Бразилии забредший на крышу дома осёл с потолком свалился на жильцов

Сегодня, 14:04

В муниципалитете Кажазейрас в Бразилии заблудившийся осёл забрёл на крышу жилого дома, откуда вместе с потолком свалился на головы жильцов. Инцидент запечатлели на видео и выложили его в сети.

Каким образом животному удалось забраться на крышу, неизвестно. Местные жители предполагают, что он перелез на дом с соседнего холма. В итоге после непродолжительной прогулки по черепичному перекрытию осёл провалился внутрь и завис в потолке. Жильцы дома были шокированы внезапным визитом незваного гостя, однако спустя время всё же пришли в себя и помогли животному спуститься вниз, оставшись при этом невредимым.

Ранее мы писали, что в Магнитогорске лошадь протаранила два автомобиля. При этом перепуганное животное едва не затоптало пешехода.


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