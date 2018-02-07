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В США арестовали за езду без прав мужчину по имени Shelby Mustang GT500

Вчера, 21:32

Правоохранительные органы штата Арканзас (США) арестовали автомобилиста без водительских прав. Согласно информации в удостоверении личности, нарушителя ПДД зовут Shelby Mustang GT500.

Американская полиция арестовала 29-летнего автомобилиста, не сумевшего предоставить для проверки водительское удостоверение и страховку на транспортное средство. В настоящее время неизвестно, на какой именно машине передвигался нарушитель, однако мечтает он о Shelby Mustang GT500. Дабы продемонстрировать свою любовь к легендарному автомобилю, мужчина по фамилии Миллер взял себе его имя.

Дальнейшая судьба поклонника автоконцерна Ford прессе неизвестна.


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