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Иск за 50 лет плена подали моряки США на КНДР

Вчера, 22:57

В 1968 году американское разведывательное судно Pueblo с экипажем было взято в плен, после того, как вошло на территорию Северной Кореи. По истечению полувека моряки решили подать в суд.

В КНДР экипаж корабля находился 11 месяцев, при чём США утверждает, что всё это время мужчины подвергались пыткам. Кроме того, один член экипажа погиб. Только после официальных извинений, принесённых властями США Серверной Корее, 82 человека были освобождены. Иск, поданный моряками и членами семей экипажа, основывается на законе США "Об иностранном суверенитете", который направлен только на те страны, которые были признаны террористическими самими властями Штатов. В этот список спонсоров терроризма с ноября 2016 года Дональдом Трампом включена и Северная Корея.

Экспертное мнение утверждает, что КНДР вряд ли даст какую-либо ответную реакцию на иск, однако моряки могут рассчитывать на компенсацию из бюджетных средств США.


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