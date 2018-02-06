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Прут из металла проткнул насквозь тело строителя в Китае

Вчера, 22:13

Невероятный случай произошел в Китае с одним из строителей во время работы. Мужчина упал с высоты на металлический стержень, который проткнул ягодицы и торчал из грудной клетки до приезда скорой помощи.

Как рассказал один из напарников пострадавшего, строитель работал на двухметровой высоте. Вероятно, что-то пошло не по плану и мужчина оступился. Результатом стало то, что парень потерял равновесие и полетел вниз. Он приземлился как раз в месте, где из земли торчал металлический прут.

Инородное тело от удара проткнуло ягодицу и прошло через брюшную полость в грудной сегмент. Когда прибывшие медики на место происшествия забирали пострадавшего в клинику, из его груди был виден торчащий прут. В стационаре строителю сделали операцию и извлекли инородное тело длинной в 60 см. Прут проткнул легкое, так что хирургам пришлось потрудиться, чтобы спасти рабочего. Сейчас его состояние тяжелое, но стабильное. Прогнозов пока доктора не дают никаких.


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