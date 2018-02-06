Мелодия Мендельсона сменилась стонами из порно на свадьбе в Бразилии

Вчера, 20:31

На торжественной церемонии бракосочетания в Бразилии присутствующих гостей шокировали страстные звуки из порно, а не мелодия марша Мендельсона. Такую ошибку допустили организаторы свадьбы, которые взяли ролик мелодии в пиратском исполнении.

В Сети появился уникальный видеоролик, на котором видно, как проходит церемония бракосочетания в одном из регионов Бразилии. Молодожены в присутствии гостей и представителей власти торжественно ставят свои подписи в документе. Весь ритуал сопровождается маршем Мендельсона, но в какую-то минуту музыка стихла и на весь зал раздались страстные женские стоны из порно. Данное обстоятельство вызвало настоящий шок у всех, но потом на лицах гостей были улыбки, некоторые немного смеялись.

Тот час же музыку выключили, и дальше все мероприятия прошли в тишине. Оказалось, что организаторы свадьбы скачали ролик Мендельсона из интернета. Предварительно его не проверив, музыку включили. Но подвох скрывался в пиратской записи, которая содержала не только фрагмент всемирной классики.