В Нью-Йорке мужчина содержит в комфортном доме 300 кошек

Сегодня, 06:30

Житель Нью-Йорка организовал у себя дома настоящий приют для бездомных кошек. В настоящее время у него содержится 300 животных, но вполне вероятно, что весной их станет побольше.

Крис Арсену после того, как потерял в автокатастрофе своего 24-летнего сына, стал жить благотворительностью. При этом, 58-летний американец не спонсировал, а помогал всем тем, кому экстренно необходима его помощь. Так случилось и в этот раз. Мужчина шел вдоль железной дороги и увидел картонную коробку. Заглянув внутрь, заметил много маленьких котят. По словам благодетеля, они были истощены и больны.

Американец не стал равнодушным и принес маленьких пушистиков в свой дом. Их оказалось 30. После лечения кошки стали взрослыми и начали плодиться. В настоящее время у мужчины в доме живут 300 кошек. Он кормит и бережно ухаживает за ними. В комнатах натянуты специальные насесты и гамаки. Комфорт и ласка домашним питомцам обеспечена. С наступлением весны это количество хвостатых квартирантов может увеличиться, но мужчину это не смущает.