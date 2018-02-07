В Австралии голый мужчина угрожал избить полицейских пенисом

Сегодня, 05:45

В Австралии голый мужчина Кевин Рональд Тернер угрожал избить полицейских пенисом. Инцидент произошел в городе Манджера в штате Западная Австралия.

По предварительным данным, в полицейское отделение позвонили обеспокоенные граждане, заявившие, что из дома их 54-летнего соседа слышится подозрительный шум. На место ЧП выехали стражи порядка, которые постучались в дом Кевина Рональда Тернера. Пьяный хозяин встретил их в обнаженном виде и отказался одеваться. Помимо этого, он пригрозил избить полицейских собственным членом, а угрозы сопровождали соответствующие телодвижения. Мужчину посадили в камеру, где он также отказался от одежды и помочился на пол.

На суде Тернер признал свою вину в нарушении общественного порядка и неповиновении правоохранителям. В виде наказания с австралийца снимут штраф на сумму в 1,5 тысячи австралийских долларов, это примерно 67 тысяч рублей.