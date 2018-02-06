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В США полиция требует для расследования фото пениса известного рэпера

Вчера, 18:51

В США полиция требует для расследования дела об эксгибиционизме фото пениса известного рэпера Desiigner. В жизни Сидни Ройела Селби-третьего подозревают в публичной демонстрации половых органов в Нью-Йорке.

В январе месяце в Нью-Йорке во время пробки на проезжей части 20-летний Сидни Ройел Селби-третий подошел к одному из водителей, находившемуся у себя в автомобиле, и снял свои штаны. На видеозаписи, которая была опубликована в социальной сети, невозможно определить, действительно ли Desiigner показал свои гениталии или все-таки остался в нижнем белье. Отмечается, что знаменитость оголилась перед мужчиной дважды.

Сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка намерены проанализировать кадры, и, если им удастся под нужным углом заметить пенис исполнителя, то ему предъявят обвинения в эксгибиционизме. Для этого полиции нужны фото гениталий рэпера.


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