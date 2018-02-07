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В Китае мужчина застрял в унитазе при спасении своего iPhone

Сегодня, 03:15

В Китае владелец iPhone случайно уронил его в унитаз. Не раздумывая слишком долго, мужчина полез доставать девайс, но сам застрял – пришлось вызывать отряд спасателей, чтобы освободить человека из туалетного плена.

Казусный случай произошел в стенах одного из отелей Китая. Как сообщили местные СМИ, один из постояльцев отеля в городе Лючжоу по какой-то случайности уронил свой iPhone в туалете. Мобильное устройство упало просто в сливное отверствие и скрылось под водой.

Мужчина не растерялся и принялся спасать свой iPhone. Он полез правой рукой внутрь унитаза, пытаясь ухватить потерявшийся гаджет. К сожалению, это ему сделать не удалось, но сам мужчина застрял. После тщетных попыток самостоятельно справиться и вытащить руку, его обнаружил технический сотрудник отеля. В итоге пришлось вызвать спасателей, чтобы человека освободили. Был ли найден iPhone, неизвестно.


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