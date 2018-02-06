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На востоке Словакии власти объявили эпидемию сифилиса

Сегодня, 16:33

В восточной части Словакии объявлена эпидемия сифилиса. Такое сообщение распространили руководитель штаба по предотвращению эпидемии Томаш Краль.

По имеющейся информации, центром эпидемии стал город Требишев. Власти региона при поддержке центральных властей создали специальный штаб, который разрабатывает методы борьбы с заболеванием. Медики рекомендовали изолировать всех заболевших сифилисом в нескольких городских клиниках.

Руководитель кризисного штаба Томаш Краль сообщил, что лечение пациентов, заболевших сифилисом, происходит за счет государственных средств, им предоставляется полное комплексное лечение. Известно, что количество жителей Требишовского района превышает 100 тысяч человек, а распространение сифилиса здесь в 16 раз выше, чем в общем по стране.

Согласно имеющейся статистике, ежедневно заболевает сифилисом в районе около 115 человек, среди которых преобладают лица цыганской национальности.


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