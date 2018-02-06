Сегодня, 15:40

Биохакер в США прилюдно снял штаны и сделал себе самодельную инъекцию. Аарон Трайвик (Aaron Traywick) уколол себя от герпеса в присутствии своих коллег по работе.

Данный инцидент произошел прямо во время собрания по биохакингу в Остине. Введенный препарат еще не тестировался на человеке. Как признался сам Трайвик, его кололи только мышам, и поэтому он захотел стать первопроходцем и влил себе лекарство на сцене.

Как говорит создатель препарата, состав веществ в нём очень высокий и данное заявление повергло в шок посетителей. Посыпалась огромная куча вопросов на тему проходила ли вакцина тестирование и так далее, на что гендиректор проекта ответил, что пока вакцина тестирование не проходила.

Ascendance Biomedical имеет весьма неоднозначную репутацию, так как имеет нетрадиционные медицинские взгляды на лечение. Например, лекарство, которое принял Аарон, было созданно из неизвестных материалов. К тому же, «специалисты», создавшие вакцину, не имеют должного образования. Один профессор считает, что если герпес крепится на поверхности белка, то нужно просто убрать из него белок. Данная попытка привлечь внимание уже далеко не первая. В октябре, к примеру, они вкололи себе такое же лекарство, ведя при этом трансляцию в соцсети Facebook.