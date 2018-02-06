В Техасе школьник вызвал на урок стриптизершу

Сегодня, 15:27

Один из учеников техасской школы решил поразвлечься на уроке, вызвав туда стриптизершу. Оплатить услуги он смог благодаря кредитной карточке родителей.

В одной из школ Техаса 1 февраля ученик то ли решил сорвать урок, то ли заскучал, но вызвал в школу стриптизершу с помощью родительской кредитной карточки.

Приехав на место вызова, танцовщица направилась прямиком к директору учебного заведения, рассказав ему цель своего визита. Вследствие этого учащегося наказали, а администрация школы заверила, что подобный поступок ни коим образом не повлиял на учебный процесс других учеников.

Тем временем начальник службы, где работала девушка заявил, что ожидает от родителей хулигана материальный ущерб, так как на вызов были потрачены его деньги и время стриптизерши. Также он отметил, что если мальчику хочется повеселиться, он может прислать по адресу человека, который будет стучать в его дверь в два часа ночи.