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Украинских девушек-полицейских высмеяли в Сети за гламурную фотосессию

Вчера, 23:59

Интернет-обозреватели посмеялись над подборкой фотоснимков, которую представили украинские полицейские. Люди сочли кадры фрагментами стрип-шоу и обеспокоены состоянием уровня преступности в стране.

Уникальную фотосессию показали в Сети полицейские из Украины. На снимках девушки ив форме находятся на фоне спортивных тренажеров, они красиво выбирают положения, чтобы их красота и соотношение женственности и форменной уставной одежды было в аккорде. Хотя этого совершенно не поняли почитатели Сети.

На полицейских обрушился поток негативных комментариев и насмешек в отзывах. Как считают пользователи, полицейский должен охранять порядок в стране и беречь спокойствие ее жителей, а не фотографироваться в разных ракурсах. Многие наградили фотоподборку «стрип-шоу». Также некоторые выразили мнение о том, что девушки не могут поднять ту самую штангу, на фоне которой снимаются, а лучше бы выполняли гражданский долг перед государством.


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