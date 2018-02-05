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Украинский дизайнер, поглумившийся над смертью российского пилота, погиб в ДТП

Вчера, 19:05

Украинский дизайнер и волонтер ВСУ некто Леонид Краснопольский бурно радовался в соцсетях гибели в Сирии российского летчика, выкладывая омерзительные посты. Менее чем через сутки «шутник» погиб в результате ДТП.

Несмотря на то, что он родился и жил в Донецке, Краснопольский с первых дней после вооруженного переворота на Украине и агрессии Киева против Донбасса, активно поддерживал националистические власти. Он называл себя дизайнером, но стал волонтером, помогая украинским военным и карательным добровольным формированиям. На героическую гибель российского пилота Романа Филиппова в Сирии дизайнер разразился глумливыми постами.

Краснопольский был в восторге от того, что российский летчик погиб и не скрывал своей радости. Вчера в Днепропетровске его автомобиль врезался в другую иномарку. Помощь медиков дизайнеру не потребовалась, он умер от травм несовместимых с жизнью.

В честь российского летчика будут названы улицы и школы в российских регионах. Роман Филиппов посмертно награжден золотой звездой Героя России.


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