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Репортер CNN нашел секретный доклад министерства нацбезопасности США

Сегодня, 17:58

Уникальную находку обнаружил репортер телеканала CNN в самолете. Внутри карманного отделения на кресле лежали доклады Министерства нацбезопасности США, которые не подлежат огласке.

По словам сотрудника телеканала, которому удалось напороться на такие важные документы, бумаги принадлежали политическому ученому, имеющему отношение к программе BioWatch. Этот вывод был сделан, потому что вместе с докладами был талон на проезд, который выписан на имя исследователя. Информация в найденных докладах Министерства нацбезопасности США касалась непосредственно мероприятия матча за Супербоул.

А именно, обеспечение порядка на этом событии. Автор написанного призывал к объединению всех представителей экстренных служб, если вдруг будет применено биологическое оружие в Миннеаполисе во время матча. Также в изложенном материале акцентировалось внимание на том, что среди полицейских и медиков лишь немногие знают подробности программы BioWatch.


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