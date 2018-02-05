Семья судится 4 года, чтобы их юридически мертвую дочь признали живой

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Пять лет назад американской девочке Джахи Макмат установили диагноз «смерть мозга» и юридически признали ее мертвой. Но родители категорически не согласны и в суде доказывают, что их дочь жива.

В 2013 году после плановой операции по удалению аденоидов у Джахи Макмат открылось кровотечение. Ночью у ребенка остановилось сердцебиение. После реанимационных действий мозговая деятельность у Джахи не возобновилась. Через три дня, согласно закону штата, Джахи Макмат признали мертвой.

Родители обратились за юридической помощью. Они перевезли дочь в другой штат и настояли на том, чтобы ребенка не отключали от аппарата жизнеобеспечения.

Бесплатный адвокат в суде заявил, что нельзя считать мертвым человека, у которого все еще бьется сердце.

Узнав об этом случае, в 2014 году Международный фонд исследования мозга провел свои наблюдения. Им удалось установить, что когда Джахи слышит голос матери, ее пульс и сердцебиение меняются. Такого не бывает при смерти мозга.

Но несмотря на это, согласно закону, для властей Калифорнии Джахи Макмат мертвая. Родители не сдаются и продолжают судиться.