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В ресторане посетителей с детьми заставили обедать под жёсткое порно

Сегодня, 17:49

В Румынии посетителей ресторана с детьми принудили обедать под жёсткое порно. Происшествие имело место на северо-востоке страны в населённом пункте под названием Сирет.

Таким образом родители с детьми попали в неловкую ситуацию, так как телевизор в помещении начал показывать откровенные сцены. Обедать под стоны, которые доносились из телевизора, было не совсем уместно, к тому же в заведении находились и маленькие посетители. Официанты не хотели реагировать на соответствующие просьбы людей и даже не думали переключить программу. Как сообщает один из возмущённых посетителей, оно попросил работницу зала выключить телевизор, но та посмеялась над ним и соизволила предпринять меры только спустя полчаса после этого.


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