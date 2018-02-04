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Защищающие от насильников женские шорты бьют рекорды продаж в Германии

Сегодня, 17:45

Первая партия женских шорт, которые защищают от насильников, выпущена и уже раскуплена представительницами слабого пола. Так, в Германии изобретение Сандры Сэилз бьет рекорды продаж.

На рынке женской одежды появились "безопасные шорты". Разработчиком новинки стала Сандра Сэилз, которая однажды могла стать жертвой насилия со стороны троих мужчин, если бы не помощь прохожего человека. Женщина решила предоставить в пользование всем желающим технологичные шорты. Известно, что предмет гардероба состоит из трех компонентов: прочного материала (устойчив к разрезам), завязка вдоль талии с кодовым замком и сигнал тревоги (активизируется при отрыве кольца безопасности).

Так, небольшая партия имела успех среди немок, поэтому производство «безопасных» шорт Сандра планирует перенести в Индию, чтобы снизить цену на выпуск партии.


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