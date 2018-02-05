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В США резко возросло количество однополых отношений

Сегодня, 01:30

В США растет число геев и сторонников однополых браков. В два раза выросло число людей, которые принимали участие в однополых отношениях, гей-браков стало в пять раз больше.

К такому выводу пришли ученые из Сан-Диего, бравших статистику за последние 25 лет в США. Исследователи предупреждают о плохих последствиях данной ситуации, глядя на масштаб и скорость подобных изменений. Американцы объясняют это тем, что их современная культура больше сосредоточена на индивидуальных качествах человека, акцентируя внимание на равенстве всех людей.

Ученые говорят о том, что без социальных норм прошлого граждане США стремятся к распутной жизни, и призывают вернуться к «устарелым» моральным устоям.


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