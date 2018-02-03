В США две женщины провели вуду-ритуал, и причинили пятилетней девочке ожог лица

Вчера, 23:40

В США две взрослые сестры, проводя ритуал вуду, нанесли пятилетней девочке серьёзные ожоги. Медики их относят к третьей степени.

Сёстры, одной из которых 40, а другой 51 год, уже получили обвинение от американских правоохранителей в том, что во время исполнения ритуальных процедур нанесли травму малолетнему ребёнку.

Это произошло на территории Массачусетса. Женщины объясняли ритуал тем, что намеревались изгнать из 5-летней девочки находящегося в ней демона. Сейчас ребёнок под наблюдением врачей.

По данным полиции мать пострадавшей девочки родилась на Гаити. К обвиняемым обратилась именно она. Целью был её заказ, чтобы провести над её ребёнком ритуал, принятый в стране её рождения.

Этой женщине обвинение не предъявлено. В то же время она отправлена на психиатрическое лечение, чтобы врачи оказали ей посильную помощь.

Сейчас обвиняемые под стражей, а девочку американская полиция защищает от того, чтобы на неё не последовали посягательства.

Женщины, исполнившие обряд, нанесший вред ребёнку, сообщают, что дети могут периодически самостоятельно «сгорать», после того, как с ними был проведён обряд «вуду». Дело будет передано в суд на следующей неделе.